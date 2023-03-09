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«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» и вышел вперёд в серии — 3-2. Радулов сделал дубль

«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» и вышел вперёд в серии — 3-2. Радулов сделал дубль
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В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

На 43-й секунде счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передачи Вячеслава Войнова. На 16-й минуте периода равенство в счёте восстановил Ансель Галимов с передачи Булата Шафигуллина.

На пятой минуте второго периода Станислав Галиев с передачи Вячеслава Войнова вновь вывел хозяев вперёд. Через 10 минут Дмитрий Кагарлицкий упрочил преимущество хозяев с передач Александра Радулова и Станислава Галиева. Через минуту четвёртую шайбу «Ак Барса» забросил Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Даниила Журавлёва. На последней минуте второго периода Александр Радулов с передачи Ильи Сафонова довёл счёт до крупного.

За 14 секунд до конца третьего периода окончательный счёт установил Радулов.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов) – 00:43 (5x5)   1:1 Галимов (Шафигуллин) – 15:18 (5x5)   2:1 Галиев (Войнов) – 24:21 (5x4)   3:1 Кагарлицкий (А. Радулов, Галиев) – 34:10 (5x4)   4:1 Дыняк (Лукоянов, Журавлёв) – 35:06 (5x5)   5:1 А. Радулов (Сафонов) – 39:25 (5x5)   6:1 А. Радулов (Лямкин, Шипачёв) – 59:46 (5x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Нижнекамске 11 марта. Игра начнётся в 17:00 мск.

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