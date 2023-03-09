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«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» и вышел вперёд в серии — 3-2. Радулов сделал дубль

В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

На 43-й секунде счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передачи Вячеслава Войнова. На 16-й минуте периода равенство в счёте восстановил Ансель Галимов с передачи Булата Шафигуллина.

На пятой минуте второго периода Станислав Галиев с передачи Вячеслава Войнова вновь вывел хозяев вперёд. Через 10 минут Дмитрий Кагарлицкий упрочил преимущество хозяев с передач Александра Радулова и Станислава Галиева. Через минуту четвёртую шайбу «Ак Барса» забросил Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Даниила Журавлёва. На последней минуте второго периода Александр Радулов с передачи Ильи Сафонова довёл счёт до крупного.

За 14 секунд до конца третьего периода окончательный счёт установил Радулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Нижнекамске 11 марта. Игра начнётся в 17:00 мск.