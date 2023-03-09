Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев рассказал о перепалке с Радуловым

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) и рассказал о перепалке с форвардом казанцев Александром Радуловым.
«Рваная игра до того момента, как пошли удаления. Мне кажется, спорные. По игре и самоотдаче выглядели здорово. Большинство и игра в неравных составах решают если не всё, то многое. У «Ак Барса» было больше большинства, было преимущество. У нас его не было, поэтому мы проиграли.
У соперника высокий уровень мастерства, а у нас что-то получается, что-то — нет. Счёт окрылил соперника, четвёртая и пятая шайба залетели ненужные, на пятаке надо было подчистить. Радулов что-то мне кричал? Не знаю, по губам не умею читать. Подзывал его, чтобы он подъехал и сказал, что он предъявлял, какие у него претензии. Я открыт к диалогу. Пускай подъезжает, поговорим», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 марта 2023
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