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Леонтьев: если «Ак Барс» будет грубить, то мы подерёмся

Леонтьев: если «Ак Барс» будет грубить, то мы подерёмся
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения от «Ак Барса» (1:6) рассказал, что не следит за хоккеистами казанского клуба и о готовности его клуба к жесткой борьбе и дракам, при необходимости.

«Не слежу за хоккеистами из «Ак Барса», фокусируюсь на своих хоккеистах. Как Кашников сыграл, так и сыграл. Мы играем в жёсткий и честный хоккей. Если надо и соперник будет грубить, то мы подерёмся. Специального задания на драку у Кашникова не было», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Нижнекамске 11 марта. Игра начнётся в 17:00 мск. При необходимости, седьмой, решающий матч состоится в Казани 13 марта в 19:30 мск.

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