Билялетдинов: не смотрел на конфликт Радулова с Леонтьевым, мне это неинтересно

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог встречи с «Нефтехимиком» (6:1) и ответил на вопрос о конфликте главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева с Александром Радуловым.

«Непростая серия. Тяжёлый первый период, команда играла неплохо. Задачу сегодняшнюю мы решили, едем дальше. Состояние Дыняка? Пока не могу ответить, доктора им занимаются. Конфликт Радулова с Леонтьевым? Я туда не смотрел, мне это неинтересно.

Мы говорили, что надо не реагировать на провокации. Надо соперника наказывать забитыми шайбами, вот и всё. После четвёртой игры мы сделали разбор матча и ситуации, которые нас не устраивали. Перевести Галиева во второе звено? Он приносит пользу, нас это устраивает.

Мы стараемся не думать, что будет в следующем раунде, если туда выйдем. Нам надо решить свою задачу прежде всего. Журавлёва планировали использовать и раньше, но поставили сегодня. Хенкеля сложно сказать, увидим или нет. Он лечится, посмотрим, как будет себя чувствовать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.