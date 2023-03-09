«И не из такой задницы вылезали». Нападающий «Салавата» — о 2-3 в серии с «Адмиралом»

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ) рассказал, как нужно действовать уфимцам в следующем матче с дальневосточниками.
«Я горжусь тем, как команда вела себя в раздевалке, все подбадривали друг друга. Нет равнодушных, все верят. Был уверен, что мы выиграем сегодня, потому что видел страсть в глазах каждого из парней. Не получилось, но всё можно перевернуть. Главное, чтобы эта страсть была перенесена на следующий матч.
Не надо думать, как возвести стену, надо просто взять кирпич и возложить его. У нас «кирпич» — это следующая игра, всё возможно. И не из такой задницы вылезали», — цитирует Пустозёрова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 9 марта 2023
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