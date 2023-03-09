Морозов назвал команду-открытие регулярного сезона КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов считает командой-открытием регулярного сезона КХЛ нижегородское «Торпедо» и оценил розыгрыш Кубка Гагарина — 2023.

«Можно ли назвать какую-либо команду открытием сезона? Если сопоставить заработные платы игроков с количеством набранных очков, по итогам регулярного чемпионата можно выделить «Торпедо» — команда хорошо себя проявила, показывала интересный атакующий хоккей. Но посмотрим, что будет в плей-офф, это совсем другая игра. Есть игроки, которые сверкают в регулярном чемпионате, а в плей-офф у них не получается. А бывает и наоборот. Здесь каждый игрок должен принести своей команде что-то, чтобы она победила. Дождёмся завершения плей-офф, тогда и определим главное открытие сезона.

Почему именно этот плей-офф переписывает историю КХЛ? Мы давно шли к этому, ввели пол и потолок зарплат. Команды, которые были внизу по финансам, прибавляют, они ищут молодых игроков, доверяют им больше. Ребята проявляют себя — трое молодых игроков обновили рекорды своих клубов по голам в плей-офф. Это тоже хорошо. Видно, что ребята стараются, справляются, приносят своим командам пользу. Сейчас работаем над новой стратегией на следующие три года. Она тоже будет направлена на то, чтобы уровень команд выравнивался в лиге. Это будет интересно и болельщикам, и игрокам», — приводит слова Морозова сайт КХЛ.