Перепалка Радулова с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым

В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

В конце третьего периода форвард казанцев Александр Радулов вступил в перепалку с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.

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Радулов в плей-офф сыграл пять матчей, в которых набрал 7 (4+3) результативных баллов.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Нижнекамске 11 марта. Игра начнётся в 17:00 мск. При необходимости, седьмой, решающий матч состоится в Казани 13 марта в 19:30 мск.

После матча, Леонтьев рассказал о разговоре на повышенных тонах с Радуловым.