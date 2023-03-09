Игрок «Нефтехимика» толкнул Радулова на лёд, пытаясь спровоцировать Александра на драку

В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.
В концовке игры защитник нижнекамцев Евгений Кашников пытался вызвать капитана казанцев Александра Радулова на драку, однако форвард «Ак Барса» не ответил на провокацию, и игрок «Нефтехимика» был удалён на две минуты за грубость.
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Нижнекамске 11 марта. Игра начнётся в 17:00 мск. При необходимости седьмой, решающий матч состоится в Казани 13 марта и начнётся в 19:30 мск.
Напомним, в конце третьего периода Радулов вступил в перепалку с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.
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