Патрик Кейн набрал первое очко за «Рейнджерс», у Артемия Панарина ассистентский дубль
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче равный — 2:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в обеих голевых атаках команды, оформив ассистентский дубль.
Кроме того, второй гол «Рейнджерс» в этом матче стал примечателен тем, что нападающий Патрик Кейн набрал первое очко в составе клуба после своего обмена из «Чикаго Блэкхокс».
Этот матч стал для Кейна третьим в составе команды. За первые два матча в составе «Рейнджерс» Кейн не набрал очков, заработав полезность «-4».
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