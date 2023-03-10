Три очка Кучерова не помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Вегасом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

На 1-й минуте счёт открыл Киган Колесар с передач Теодора Блюгерса и Бретта Хаудена. Через четыре минуты Брейден Пойнт восстановил равенство в матче с передач Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. В третьем периоде, на 43-й минуте встречи, Вильям Карлссон вывел гостей вперёд. На 46-й минуте Чандлер Стивенсон увеличил преимущество «Вегаса» до двух шайб.

На 58-й минуте игры отставание хозяев сократил российский нападающий Никита Кучеров. За 30 секунд до финальной сирены в матче Брейден Пойнт смог восстановить равенство в матче и перевести игру в овертайм. Передачи на свой счёт записали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.

В овертайме гости оказались сильнее. Алек Мартинес забросил четвёртую шайбу гостей в матче. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Вегаса».