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Три очка Кучерова не помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Вегасом»

Три очка Кучерова не помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Вегасом»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

На 1-й минуте счёт открыл Киган Колесар с передач Теодора Блюгерса и Бретта Хаудена. Через четыре минуты Брейден Пойнт восстановил равенство в матче с передач Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. В третьем периоде, на 43-й минуте встречи, Вильям Карлссон вывел гостей вперёд. На 46-й минуте Чандлер Стивенсон увеличил преимущество «Вегаса» до двух шайб.

На 58-й минуте игры отставание хозяев сократил российский нападающий Никита Кучеров. За 30 секунд до финальной сирены в матче Брейден Пойнт смог восстановить равенство в матче и перевести игру в овертайм. Передачи на свой счёт записали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.

В овертайме гости оказались сильнее. Алек Мартинес забросил четвёртую шайбу гостей в матче. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Блюгерс, Хауден) – 00:27 (5x5)   1:1 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 04:28 (5x5)   1:2 Карлссон (Пьетранджело) – 42:27 (4x5)   1:3 Стивенсон (Теодор, Смит) – 45:39 (5x4)   2:3 Кучеров (Сергачёв, Пойнт) – 57:53 (6x5)   3:3 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 59:32 (6x4)   3:4 Мартинес (Айкел, Маршессо) – 63:09 (3x3)
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