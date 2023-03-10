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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
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На стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости в серии послематчевых буллитов.

На первой минуте счёт открыл Кейден Гуле с передач Дениса Гурьянова и Рема Питлика.

На четвёртой минуте равенство в матче восстановил Алекси Лафреньер с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. На 18-й минуте Алекс Бельзиль вывел хозяев вперёд. На 21-й минуте периода гости снова отыгрались. Гол забил Джейкоб Труба.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик. Таким образом, на счету Панарина стало 435 голевых передач в кареьер в Национальной хоккейной лиге.

На 34-й минуте Джош Андерсон забил третий гол хозяев в матче, однако через минуту Патрик Кейн сравнял счёт в матче — 3:3. Судьба победы решилась в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гуле (Гурьянов, Питлик) – 00:35 (5x5)   1:1 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 03:16 (5x4)   2:1 Бельзиль (Гуле, Уайдман) – 17:02 (5x5)   2:2 Труба (Панарин, Кейн) – 20:48 (5x5)   3:2 Андерсон (Тирни) – 33:20 (4x5)   3:3 Кейн (Труба, Панарин) – 34:31 (5x4)   3:4 Зибанеджад – 65:00
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