Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

На стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости в серии послематчевых буллитов.
На первой минуте счёт открыл Кейден Гуле с передач Дениса Гурьянова и Рема Питлика.
На четвёртой минуте равенство в матче восстановил Алекси Лафреньер с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. На 18-й минуте Алекс Бельзиль вывел хозяев вперёд. На 21-й минуте периода гости снова отыгрались. Гол забил Джейкоб Труба.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик. Таким образом, на счету Панарина стало 435 голевых передач в кареьер в Национальной хоккейной лиге.
На 34-й минуте Джош Андерсон забил третий гол хозяев в матче, однако через минуту Патрик Кейн сравнял счёт в матче — 3:3. Судьба победы решилась в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались гости.
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