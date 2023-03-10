В матче «Тампы» с «Вегасом» произошла массовая стычка. Судьи выписали 78 штрафных минут

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В третьем периоде матча произошла массовая стычка, после которой сразу девять игроков (четыре со стороны «Тампы» и пять от «Вегаса») были удалены. Суммарно судьи выписали 78 штрафных минут.

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В матче тремя очками отметился российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал в свой актив две результативные передачи.

В овертайме гости оказались сильнее. Алек Мартинес забросил четвёртую шайбу гостей в матче. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Вегаса».