Ассистентский дубль Павла Бучневича помог «Сент-Луису» взять верх над «Сан-Хосе»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 11-й минуте игры Эрик Карлссон с передачи российского нападающего Александра Барабанова открыл счёт голам в матче. Спустя две минуты Тори Крюг сравнял счёт.

На 31-й минуте Сэммт Бле вывел хозяев льда вперёд. Но радовались они недолго. На 35-й минуте Трмаш Гертл с передачи всё того же Барабанова сделал счёт равным.

На 43-й минуте Якуб Врана забил за хозяев после паса от российского нападающего Павла Бучневича. На 56-й минуте точку в мачте поставмл Робер Томас. Голевой пас вновь отдал Павел Бучневич.