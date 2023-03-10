Ассистентский дубль Павла Бучневича помог «Сент-Луису» взять верх над «Сан-Хосе»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 11-й минуте игры Эрик Карлссон с передачи российского нападающего Александра Барабанова открыл счёт голам в матче. Спустя две минуты Тори Крюг сравнял счёт.
На 31-й минуте Сэммт Бле вывел хозяев льда вперёд. Но радовались они недолго. На 35-й минуте Трмаш Гертл с передачи всё того же Барабанова сделал счёт равным.
На 43-й минуте Якуб Врана забил за хозяев после паса от российского нападающего Павла Бучневича. На 56-й минуте точку в мачте поставмл Робер Томас. Голевой пас вновь отдал Павел Бучневич.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Барабанов, Юнссон) – 10:23 (5x5) 1:1 Крюг (Томас) – 12:31 (5x5) 2:1 Бле (Парэйко) – 30:06 (5x5) 2:2 Гертл (Барабанов) – 34:31 (5x5) 3:2 Врана (Бучневич, Капанен) – 42:53 (5x5) 4:2 Томас (Саад, Бучневич) – 55:02 (5x4)
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