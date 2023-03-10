Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассистентский дубль Павла Бучневича помог «Сент-Луису» взять верх над «Сан-Хосе»

Ассистентский дубль Павла Бучневича помог «Сент-Луису» взять верх над «Сан-Хосе»
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 11-й минуте игры Эрик Карлссон с передачи российского нападающего Александра Барабанова открыл счёт голам в матче. Спустя две минуты Тори Крюг сравнял счёт.

На 31-й минуте Сэммт Бле вывел хозяев льда вперёд. Но радовались они недолго. На 35-й минуте Трмаш Гертл с передачи всё того же Барабанова сделал счёт равным.

На 43-й минуте Якуб Врана забил за хозяев после паса от российского нападающего Павла Бучневича. На 56-й минуте точку в мачте поставмл Робер Томас. Голевой пас вновь отдал Павел Бучневич.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Барабанов, Юнссон) – 10:23 (5x5)   1:1 Крюг (Томас) – 12:31 (5x5)   2:1 Бле (Парэйко) – 30:06 (5x5)   2:2 Гертл (Барабанов) – 34:31 (5x5)   3:2 Врана (Бучневич, Капанен) – 42:53 (5x5)   4:2 Томас (Саад, Бучневич) – 55:02 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023