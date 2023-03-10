Артемий Панарин тепло поздравил Патрика Кейна с первым голом за «Рейнджерс». Видео

На стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В этом матче свой дебютный гол за «Рейнджерс» забил Патрик Кейн. Ассистировал же ему российский нападающий Артемий Панарин, который не забыл после гола подъехать к партнёру, чтобы обнять и поздравить его с первым голом за новую команду.

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Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик. Таким образом, на счету Панарина стало 435 голевых передач в кареьер в Национальной хоккейной лиге.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 72 (19+53) очка.