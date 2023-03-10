Голевой пас Владислава Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

Уже на девятой минуте матча Адриан Кемпе открыл счёт голам. На 18-й минуте Габриэль Виларди удвоил преимущество. На 35-й минуте Эван Родригес отыграл один гол.

На 41-й минуте Кемпе оформил дубль. Ему ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. На 45-й минуте Натан Маккиннон сократил отставание до минимума. Спустя 15 секунд за гостей забил Филлип Дано. А на 58-й минуте он оформил дубль, установив итоговый счёт на табло.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 26 сейвов в матче.