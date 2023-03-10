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Голевой пас Владислава Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Колорадо»

Голевой пас Владислава Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

Уже на девятой минуте матча Адриан Кемпе открыл счёт голам. На 18-й минуте Габриэль Виларди удвоил преимущество. На 35-й минуте Эван Родригес отыграл один гол.

На 41-й минуте Кемпе оформил дубль. Ему ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. На 45-й минуте Натан Маккиннон сократил отставание до минимума. Спустя 15 секунд за гостей забил Филлип Дано. А на 58-й минуте он оформил дубль, установив итоговый счёт на табло.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 26 сейвов в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Рой) – 08:37 (5x5)   0:2 Виларди (Копитар, Байфилд) – 17:10 (5x5)   1:2 Родригес (Жирар, Ньюхук) – 34:59 (5x4)   1:3 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 40:24 (5x5)   2:3 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 44:24 (5x4)   2:4 Дано (Спенс, Фиала) – 44:39 (5x5)   2:5 Дано (Мур) – 57:25 (en)
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