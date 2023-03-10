Александр Овечкин сильно промахнулся мимо ворот, исполняя буллит. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Один из буллитов после матча исполнял российский нападающий Александр Овечкин. Удар у форварда явно не получился. Он сильно промахнулся мимо ворот.
Стоит отметить, что Овечкин последним в своей команде исполнял буллит. От его броска зависел результат матча.
Победу в матче одержал «Нью-Джерси» в серии послематчевых буллитов. Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не реализовали свои попытки. Автором единственного гола в серии стал швейцарский новичок «Дэвилз» Тимо Майер.
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