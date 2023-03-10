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А. Свечников: думаю, Кочетков просто знал, что собирается оформить «сухарь»

А. Свечников: думаю, Кочетков просто знал, что собирается оформить «сухарь»
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал шат-аут соотечественника Петра Кочеткова в матче с «Филадельфией» (1:0). Россиянин провёл первый матч в НХЛ с середины января после отправки в АХЛ.

«Он очень спокоен и уверен в себе. Думаю, он просто знал, что собирается засушить игру. Это потрясающе. Я очень обрадовался, когда вчера его вызвали в основу. Очень рад за него. Когда его имя назвали в начале игры, это было круто. Болельщики его любят, это важно», — цитирует Свечникова пресс-служба «Каролины».

В прошедшей игре Свечников стал автором единственного гола в матче. Кочетков отразил все 19 бросков и был признан второй звездой матча после Свечникова. Кочетков повторил рекорд франшизы по количеству шат-аутов для вратаря-новичка за сезон, который установил Пётр Сидоркевич в сезоне-1988/1989.

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