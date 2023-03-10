Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Адмирала»: на удержание не играем, всегда стараемся атаковать

Нападающий «Адмирала»: на удержание не играем, всегда стараемся атаковать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

«Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось.

Почему дали сопернику почувствовать игру? «Салавату» было некуда отступать, счёт был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроём. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве.

После 3:0 старались играть на удержание? На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени расстраиваться, в овертайме всё начиналось с самого начала. Просто нужно было забить первыми», — цитирует нападающего Metaratings.

Напомним, «Адмирал» сделал счёт 3:0 в начале второго периода, однако позволил хозяевам вернуться в игру и сравнять счёт за девять секунд до конца третьего периода. В дополнительное время точный бросок Александра Шевченко принёс дальневосточникам победу в матче.

Катастрофа «Салавата»! Чудом отыгрался с 0:3 и уступил из-за жуткой ошибки вратаря Катастрофа «Салавата»! Чудом отыгрался с 0:3 и уступил из-за жуткой ошибки вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023