Нападающий «Адмирала»: на удержание не играем, всегда стараемся атаковать

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

«Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось.

Почему дали сопернику почувствовать игру? «Салавату» было некуда отступать, счёт был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроём. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве.

После 3:0 старались играть на удержание? На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени расстраиваться, в овертайме всё начиналось с самого начала. Просто нужно было забить первыми», — цитирует нападающего Metaratings.

Напомним, «Адмирал» сделал счёт 3:0 в начале второго периода, однако позволил хозяевам вернуться в игру и сравнять счёт за девять секунд до конца третьего периода. В дополнительное время точный бросок Александра Шевченко принёс дальневосточникам победу в матче.