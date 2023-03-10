Нападающий «Северстали»: в плей-офф всё решают характер и самоотверженность

Нападающий «Северстали» Егор Морозов рассказал, за счёт чего одерживаются победы в плей-офф, и назвал серию первого раунда Кубка Гагарина, в которой он ожидает все семь матчей.

«Мне нравится плей-офф, это совсем другой хоккей — много борьбы, сумасшедший накал, эмоции… Отдаюсь по максимуму, стараюсь помогать команде! Как, впрочем, и в регулярке, она тоже получилась неплохой, мы уверенно решили задачу по выходу в плей-офф. В плей-офф легко не бывает. Каждая игра идёт кость в кость, и неважно, сколько звёзд в команде. Всё решают характер и самоотверженность.

За счёт чего выиграли две игры у ЦСКА в серии? За счёт желания, характера и сплочённости команды. Мы отдаёмся в каждой игре больше, чем на 100 процентов, отсюда и такой ход серии. Какие ещё серии плей-офф КХЛ интересны? Наша — самая интересная. Также в какие-то моменты удаётся следить за серией «Динамо» — «Торпедо». Думаю, там будет семь матчей», — цитирует Морозова Russia-Hockey.ru.

Пятый матч серии ЦСКА — «Северсталь» состоится сегодня, 10 марта. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск. Счёт в противостоянии равный — 2-2.