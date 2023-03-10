Сегодня, 10 марта, «Авангард» в Омске примет «Сибирь» в пятом матче серии. Старт встречи запланирован на 16:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, а в обеих встречах на площадке новосибирцев победу праздновали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли «Авангард» сегодня закрыть серию с «Сибирью»?»
В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» вырвала победу в дополнительное время со счётом 2:1. В следующей встрече «Авангард» взял реванш – 4:1. В третьей игре серии победу в упорном матче праздновали хоккеисты «Авангарда» со счётом 4:3. В четвёром матче вновь сильнее оказались омичи со счётом 4:1.
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