«Очень приятно». Кейн поделился эмоциями от первого гола в составе «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн поделился эмоциями от своего первого гола в составе «синерубашечников». Американский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче с «Монреалем» (4:3 Б).

«Первые две игры, вероятно, могли бы пройти немного лучше. За несколько дней до этого я вообще не выходил на лёд в ожидании обмена. Было приятно провести несколько тренировок в новой команде. Очевидно, это были долгие пять дней ожидания того момента, когда я снова выйду на лёд в матче и попытаюсь набрать очки. Было очень приятно наконец-то отличиться», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

За три матча в составе «Рейнджерс» Кейн забросил шайбу и отдал результативную передачу с показателем полезности «-4».