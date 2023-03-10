«Очень приятно». Кейн поделился эмоциями от первого гола в составе «Рейнджерс»
Поделиться
Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн поделился эмоциями от своего первого гола в составе «синерубашечников». Американский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче с «Монреалем» (4:3 Б).
«Первые две игры, вероятно, могли бы пройти немного лучше. За несколько дней до этого я вообще не выходил на лёд в ожидании обмена. Было приятно провести несколько тренировок в новой команде. Очевидно, это были долгие пять дней ожидания того момента, когда я снова выйду на лёд в матче и попытаюсь набрать очки. Было очень приятно наконец-то отличиться», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.
За три матча в составе «Рейнджерс» Кейн забросил шайбу и отдал результативную передачу с показателем полезности «-4».
Комментарии
- 10 марта 2023
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:29
-
06:42
-
06:23
-
06:15
-
06:03
-
05:58
-
05:53
-
05:52
Партнерский контент