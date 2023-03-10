Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь»

Сегодня, 10 марта, ЦСКА в Москве примет «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале KHL Prime.

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче разгромную победу одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 9:3.