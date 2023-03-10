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Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь»

Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь»
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Сегодня, 10 марта, ЦСКА в Москве примет «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче разгромную победу одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 9:3.

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