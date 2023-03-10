Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо»

Сегодня, 10 марта, «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет «Динамо» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL.

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:0. Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме.