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Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо»

Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо»
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Сегодня, 10 марта, «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет «Динамо» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:0. Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме.

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