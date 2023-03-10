Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо»

Сегодня, 10 марта, «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет «Динамо» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Счёт в серии равный — 2-2.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL.
В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:0. Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме.
- 10 марта 2023
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:29
-
06:42
-
06:23