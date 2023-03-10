«Ждал этого и мечтал об этом». Просветов — о первой победе в НХЛ

Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов поделился эмоциями от своей первой победы в НХЛ. В матче с «Нэшвиллом» россиянин отразил 39 бросков из 40 и был признан первой звездой встречи. Наиболее значимое спасение Просветов совершил в начале второго периода, не дав забить защитнику «Нэшвилла» Райану Макдоне при выходе один на один и отразив добивание.
«Первая победа в НХЛ. Я ждал этого и мечтал об этом. Я работал на велотренажёре и собирался поехать играть в Милуоки, когда мне позвонили и сказали: «Ты играешь в НХЛ сегодня вечером». Я сказал: «Хорошо, я готов». Это были захватывающие новости.
Все большие вратари НХЛ делают ключевые сейвы и сражаются в воротах до последнего. Вы надеетесь сделать один такой сейв в игре, может быть, раз в 10 игр», — цитирует Просветова пресс-служба НХЛ.
Дорога до «Маллет-Арены» заняла около полутора часов на машине. Просветов рассказал, что он боялся опоздать к началу матча. Эта победа стала первой для россиянина в НХЛ в семи проведённых матчах в трёх разных сезонах. За карьеру в НХЛ Просветов пропустил 23 шайбы, сделав 194 сейва с 89,4% отражённых бросков.
- 10 марта 2023
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