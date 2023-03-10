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Эмоциональная реакция Радулова на провокацию игрока «Нефтехимика». Видео

Эмоциональная реакция Радулова на провокацию игрока «Нефтехимика». Видео
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Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов эмоционально отреагировал на попытку защитника «Нефтехимика» Евгения Кашникова спровоцировать его.

В концовке пятой встречи первого раунда серии плей-офф хоккеист нижнекамцев хотел вызвать капитана казанцев на драку и толкнул своего соперника. Радулов же картинно упал, а после, поднявшись, рассмеялся, высунув язык. По итогам эпизода Кашников получил двухминутное удаление.

«Реакции Радулова как отдельный вид искусства», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Ак Барса».

Напомним, вчера, 9 марта, в Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

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