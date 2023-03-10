Эмоциональная реакция Радулова на провокацию игрока «Нефтехимика». Видео

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов эмоционально отреагировал на попытку защитника «Нефтехимика» Евгения Кашникова спровоцировать его.
В концовке пятой встречи первого раунда серии плей-офф хоккеист нижнекамцев хотел вызвать капитана казанцев на драку и толкнул своего соперника. Радулов же картинно упал, а после, поднявшись, рассмеялся, высунув язык. По итогам эпизода Кашников получил двухминутное удаление.
«Реакции Радулова как отдельный вид искусства», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Ак Барса».
Напомним, вчера, 9 марта, в Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.
- 10 марта 2023
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:29
-
06:42
-
06:23