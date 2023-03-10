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«Авангард» — «Сибирь»: омичи в первом периоде перебросали новосибирцев

«Авангард» — «Сибирь»: омичи в первом периоде перебросали новосибирцев
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В эти минуты на стадионе «G-Drive Арена» в Омске проходит пятый матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимает «Сибирь». К началу второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию.

По итогам первого игрового отрезка омская команда перебросала новосибирцев. Подопечные Михаила Кравца нанесли восемь бросков, «Сибирь» бросила в створ лишь шесть раз. Тем не менее хоккеисты новосибирской команды блокировали восемь бросков по своим воротам, в то время как «Авангард» только четыре раза помешал соперникам. Кроме того, подопечные Андрея Мартемьянова выстояли при игре «четыре на пять».

Отметим, что счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». Сегодня, 10 марта, омская команда может выйти во второй раунд.

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