«Авангард» — «Сибирь»: омичи в первом периоде перебросали новосибирцев

В эти минуты на стадионе «G-Drive Арена» в Омске проходит пятый матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимает «Сибирь». К началу второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию.

По итогам первого игрового отрезка омская команда перебросала новосибирцев. Подопечные Михаила Кравца нанесли восемь бросков, «Сибирь» бросила в створ лишь шесть раз. Тем не менее хоккеисты новосибирской команды блокировали восемь бросков по своим воротам, в то время как «Авангард» только четыре раза помешал соперникам. Кроме того, подопечные Андрея Мартемьянова выстояли при игре «четыре на пять».

Отметим, что счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». Сегодня, 10 марта, омская команда может выйти во второй раунд.