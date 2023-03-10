«Торпедо» вывело из списка травмированных лидера команды Алексея Кручинина, сообщается в официальном телеграм-канале КХЛ.

Российский нападающий впервые сыграет в нынешнем плей-офф. Кручинин получил травму в начале февраля — ещё в ходе регулярного чемпионата. В последний раз форвард появлялся на льду 9 февраля.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 52 очка. Кручинин стал вторым бомбардиром нижегородцев в регулярке и вторым ассистентом команды.

Сегодня, 10 марта, «Торпедо» проведёт пятый матч серии первого раунда с московским «Динамо». Команды уже одержали по две победы — 2-2.