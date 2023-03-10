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Вратарь «Сибири» сделал сумасшедший сейв после броска форварда «Авангарда» в упор

В эти минуты на стадионе «G-Drive Арена» в Омске проходит пятый матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимает «Сибирь». После второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию.

На седьмой минуте второго игрового отрезка при счёте 0:0 голкипер «Сибири» Денис Костин совершил потрясающее спасение. Нападающий омичей Наиль Якупов в борьбе смог сохранить контроль над шайбой и отдал передачу поперёк ворот. Иван Телегин бросал уже в пустые ворота — Костин успел переместиться и спасти ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». Сегодня, 10 марта, омская команда может выйти во второй раунд.