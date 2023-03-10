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«Сибирь» отыгралась и вышла вперёд в матче с «Авангардом» за 61 секунду

«Сибирь» отыгралась и вышла вперёд в матче с «Авангардом» за 61 секунду
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В эти минуты на стадионе «G-Drive Арена» в Омске проходит пятый матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимает «Сибирь». К началу третьего периода счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию.

Команды вышли на третий период при равенстве в счёте — 1:1. Хоккеисты «Сибири» пошли в атаку, в ходе которой нападающий Александр Шаров подобрал шайбу за воротами «Авангарда» и сделал передачу на пятачок. Оттуда Валентин Пьянов нанёс бросок в ближний угол ворот — 2:1.

Отметим. что между первым и вторым голом «Сибири» прошла 61 секунда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу омичей.

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