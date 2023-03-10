Основной вратарь «Автомобилиста» Маттссон получил травму. Вышедший Бобков пропустил трижды

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит пятый матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода выигрывают хозяева — 5:3. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию.
На 14-й минуте «Автомобилист» забил третий гол в ворота «Металлурга». Во время паузы тренерский штаб хозяев заменил шведского голкипера Юхана Маттссона на Игоря Бобкова. Вратарь получил повреждение.
Отметим, что Маттссон — основной голкипер «Автомобилиста» в плей-офф. В четвёртом матче швед отразил 35 бросков и оформил шат-аут. Его «сухая» серия в матчах с «Металлургом» — 73 минуты 55 секунд. За это время магнитогорцы ни разу не смогли забить Маттссону. В свою очередь, Бобков пропустил три гола с 27-й минуты.
- 10 марта 2023
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