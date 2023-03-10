«Автомобилист» едва не упустил преимущество в пять шайб, но обыграл «Металлург»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 2:3, 1:0).

На третьей минуте Алексей Макеев вывел «Автомобилист» вперёд. На 12-й минуте Алексей Василевский удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Кёртис Валк забил третий гол. После этого Эдди Паскуале был заменён на Василия Кошечкина. На 21-й минуте Ник Эберт забросил четвёртую шайбу, а на 26-й минуте Андрей Обидин — пятую. На 28-й минуте Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика отыграл один гол. На 31-й минуте Никита Коростелёв во второй раз «огорчил» Игоря Бобкова. На 37-й минуте Брендан Лайпсик отыграл ещё один гол — 5:3. На 59-й минуте Стефан Да Коста поставил точку в матче.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Магнитогорске.