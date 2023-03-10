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«Автомобилист» едва не упустил преимущество в пять шайб, но обыграл «Металлург»

«Автомобилист» едва не упустил преимущество в пять шайб, но обыграл «Металлург»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 2:3, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Макеев (Голышев, Кормье) – 02:27 (5x4)   2:0 Василевский (Валк, Мэйсек) – 11:03 (5x5)   3:0 Валк (Да Коста, Широков) – 13:55 (5x5)   4:0 Эберт (Мэйсек) – 20:30 (5x5)   5:0 Обидин (Валк, Эберт) – 25:58 (5x5)   5:1 Майе (Лайпсик) – 27:54 (5x5)   5:2 Коростелёв – 30:02 (5x5)   5:3 Лайпсик (Майе, Кёрран) – 36:42 (5x5)   6:3 Да Коста (Широков) – 58:25 (en)

На третьей минуте Алексей Макеев вывел «Автомобилист» вперёд. На 12-й минуте Алексей Василевский удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Кёртис Валк забил третий гол. После этого Эдди Паскуале был заменён на Василия Кошечкина. На 21-й минуте Ник Эберт забросил четвёртую шайбу, а на 26-й минуте Андрей Обидин — пятую. На 28-й минуте Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика отыграл один гол. На 31-й минуте Никита Коростелёв во второй раз «огорчил» Игоря Бобкова. На 37-й минуте Брендан Лайпсик отыграл ещё один гол — 5:3. На 59-й минуте Стефан Да Коста поставил точку в матче.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Магнитогорске.

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