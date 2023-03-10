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«Вашингтон» проведёт церемонию чествования Александра Овечкина перед матчем с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» проведёт чествование капитана команды Александра Овечкина перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» 22 марта, сообщается на официальном сайте «Кэпс».

Поводом станет выход российского нападающего на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В декабре Овечкин обошёл легендарного Горди Хоу.

В церемонии примут участие владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу, а также семья Овечкина — жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил. Хоккеисту вручат специальный подарок от «Кэпиталз», НХЛ, НХЛПА и его одноклубников.

Кроме того, на предыгровую раскатку игроки «столичных» выйдут в джерси с цифрой 8. Болельщики же получат фигурку-болванчика Овечкина.