«Вашингтон» проведёт церемонию чествования Александра Овечкина перед матчем с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» проведёт чествование капитана команды Александра Овечкина перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» 22 марта, сообщается на официальном сайте «Кэпс».
Поводом станет выход российского нападающего на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В декабре Овечкин обошёл легендарного Горди Хоу.
В церемонии примут участие владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу, а также семья Овечкина — жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил. Хоккеисту вручат специальный подарок от «Кэпиталз», НХЛ, НХЛПА и его одноклубников.
Кроме того, на предыгровую раскатку игроки «столичных» выйдут в джерси с цифрой 8. Болельщики же получат фигурку-болванчика Овечкина.
- 10 марта 2023
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