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Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он главным тренером «Сибири»

Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он главным тренером «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он у руля команды. Сегодня, 10 марта, новосибирцы вылетели из плей-офф КХЛ.

«Скажу честно: разговор о намерениях перед плей-офф состоялся. Я сказал своё «да». Сейчас будет свободное время, будем связываться с агентом. Там уже будем смотреть, как дальше будет.

Ставили ли передо мной задачу? Была, прохождение первого круга. Я считаю, что вполне можно было проходить. Не скажу, что реально, но можно было проходить. Я считаю, что мы во многих матчах играли хорошо. Но этого для победы в плей-офф маловато. Важно понимать, что каждая ошибка наказывается, что «Авангард» и сделал», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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