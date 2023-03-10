Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он главным тренером «Сибири»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос о том, останется ли он у руля команды. Сегодня, 10 марта, новосибирцы вылетели из плей-офф КХЛ.
«Скажу честно: разговор о намерениях перед плей-офф состоялся. Я сказал своё «да». Сейчас будет свободное время, будем связываться с агентом. Там уже будем смотреть, как дальше будет.
Ставили ли передо мной задачу? Была, прохождение первого круга. Я считаю, что вполне можно было проходить. Не скажу, что реально, но можно было проходить. Я считаю, что мы во многих матчах играли хорошо. Но этого для победы в плей-офф маловато. Важно понимать, что каждая ошибка наказывается, что «Авангард» и сделал», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Новость по теме«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Сибири» и вышел во второй раунд плей-офф
Новость по темеВидео гола, выведшего «Авангард» во второй раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
- 10 марта 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:41
-
18:35
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55
Партнерский контент