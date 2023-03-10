Мартемьянов: некоторые товарищи у нас не понимают, что таких ошибок совершать нельзя

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-4).

«Равная игра была, встреча плей-офф. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы очень часто совершаем на протяжении всей серии. Моментально причём наказал. Опыт и мастерство «Авангарда» сказались во многих моментах. Было большое желание вернуть серию в Новосибирск, но, к сожалению, у нас этого не получилось.

Ключевая причина поражения в серии? Ошибки, ошибки. Технические и тактические ошибки. После матча сказал ребятам, что некоторые товарищи у нас не понимают, что плей-офф — это совершенно другое соревнование, что таких ошибок совершать нельзя. Не помню в чемпионате такой игры, когда мы совершали столько ошибок, как в плей-офф. Это непозволительно просто», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.