Мартемьянов: некоторые товарищи у нас не понимают, что таких ошибок совершать нельзя

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-4).
«Равная игра была, встреча плей-офф. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы очень часто совершаем на протяжении всей серии. Моментально причём наказал. Опыт и мастерство «Авангарда» сказались во многих моментах. Было большое желание вернуть серию в Новосибирск, но, к сожалению, у нас этого не получилось.
Ключевая причина поражения в серии? Ошибки, ошибки. Технические и тактические ошибки. После матча сказал ребятам, что некоторые товарищи у нас не понимают, что плей-офф — это совершенно другое соревнование, что таких ошибок совершать нельзя. Не помню в чемпионате такой игры, когда мы совершали столько ошибок, как в плей-офф. Это непозволительно просто», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 10 марта 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:41
-
18:35
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55