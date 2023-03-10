Г. Титов о травме Хуснутдинова: некрасивый поступок Душака. Шайба ушла, но махнул клюшкой

Бывший главный тренер нескольких клубов КХЛ Герман Титов считает нынешний первый раунд плей-офф самым интересным за время существования лиги. В то же время он отметил множество судейских ошибок.
«Первый раунд получается сверхпринципиальным и напряжённым. Никто не желает уступать — даже те, кто в последний момент заскочил на подножку уходящего поезда под названием «плей-офф». Для победителей дивизионов — хоккеистов из Санкт-Петербурга и Казани — всё идёт явно не так, как они хотели бы. Если они и выиграют свои серии, то 4-2 или 4-3.
Но я бы хотел обратить внимание не на результаты, а на работу судей. В некоторых сериях арбитры вышли на передний план, а это нехорошо. Где-то они неправильный гол засчитали, где-то ошиблись в положении «вне игры», а где-то и вовсе пропустили фол. Каким бы ни был стиль игры команды, хоккеисты должны действовать, уважая друг друга.
Смотрел вчера шестой матч серии СКА с минским «Динамо». Конечно, обратил внимание на эпизод с травмой Хуснутдинова. Понимаю, почему возмущался Ротенберг. Во-первых, он как тренер должен заступаться за своих игроков. Во-вторых, все высокопрофессиональные хоккеисты — а защитник Душак, безусловно, такой — хоть и не смотрят на шайбу, но прекрасно знают, где она находится. И Душак видел, что шайбу у него с крюка уже сняли. То есть бросок на последних секундах у него точно бы не получился. Но он не остановился и закончил движение, махнул клюшкой, прекрасно видя, что игрок бросился под шайбу, и зная, что может нанести травму. Считаю, это некрасивый поступок», — сказал Титов «Чемпионату».
- 10 марта 2023
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