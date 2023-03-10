Воробьев — о 3:6 с «Автомобилистом»: локоть рядом, но не укусишь

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом».
«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.
После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание — лезть на пятак и нагружать.
Отсутствие Кёррана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.
Как мотивировали команду при 0:5? Ещё раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдёт, вторая зайдёт — игра может перевернуться. Перевернулась только на три», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 10 марта 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:41
-
18:35
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55