Воробьев — о 3:6 с «Автомобилистом»: локоть рядом, но не укусишь

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом».

«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать матч дома, чтобы вернуться сюда.

После 0:1 команда развалилась? В принципе, мы почти отыграли меньшинство, и пропущенный гол выбил из колеи. Нагружали Бобкова бросками? Понятно, свежий вратарь выходит, дали задание — лезть на пятак и нагружать.

Отсутствие Кёррана в большинстве? Потому что он пока не забивал, был момент, когда ему давали, он не забивал.

Как мотивировали команду при 0:5? Ещё раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдёт, вторая зайдёт — игра может перевернуться. Перевернулась только на три», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.