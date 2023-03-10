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Михаил Кравец прокомментировал выход «Авангарда» во второй раунд плей-офф КХЛ

Михаил Кравец прокомментировал выход «Авангарда» во второй раунд плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ, 1-4) и проход во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжёлая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет — судьба, выиграет — здорово.

«Сибирь» — сложная, тяжёлая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться. Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка. Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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