Капитан «Авангарда»: «Сибирь» — хорошая команда. Счёт в серии не показывает накал борьбы

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ, 1-4).

«У «Сибири» сегодня были развязаны руки. Не то чтобы им легко игралось, но они старались делать то, что не делали в других матчах. Забили голы нам сегодня «пять на пять», чего практически не было всю серию. Это хорошая команда, наверное, счёт в серии не показывает накал борьбы. Но для нас это прекрасно, есть возможность подготовиться ко второму раунду, залечить болячки.

Перед матчем мы много разговаривали и делали акцент, что для нас это седьмая встреча, если честно. Никому не хотелось ещё раз лететь в Новосибирск — и не потому, что это плохой город. Сегодня был настрой, мы справились с этим психологически. Надо посмотреть, что случилось в начале третьего периода. Возможно, я где-то сыграл неправильно, за ворота пошёл, и ребята на пятачке не разобрались, не помогли Демченко. Разберём эти ошибки и будем двигаться дальше», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.