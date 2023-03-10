Чирлидерши танцевали, вратарь «Северстали» лёжа отбивался от шайб. Фото победы ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 марта в Москве на «ЦСКА-Арене» ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра завершилась со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей. На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол. На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.

На данный момент ЦСКА ведёт в серии 3-2, следующий матч состоится в Череповце 12 марта. Напомним, серия продлится до четырёх побед.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.