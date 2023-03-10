Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чирлидерши танцевали, вратарь «Северстали» лёжа отбивался от шайб. Фото победы ЦСКА

Чирлидерши танцевали, вратарь «Северстали» лёжа отбивался от шайб. Фото победы ЦСКА
ЦСКА — Северсталь
Аудио-версия:
Комментарии

10 марта в Москве на «ЦСКА-Арене» ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра завершилась со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей. На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол. На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.

На данный момент ЦСКА ведёт в серии 3-2, следующий матч состоится в Череповце 12 марта. Напомним, серия продлится до четырёх побед.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023