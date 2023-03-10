Разин — о прошлом разгроме: мы устроили шоу. Что вам ещё надо?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:4, 2-3).

«ЦСКА весь матч не давал нам играть, но потом мы начали создавать моменты. У нас молодая команда, у ЦСКА и опыт, и психология на самом высоком уровне. Конечно, когда терять нечего, у нас выявляются скрытые резервы, они и приносят результат. Жаль, что этих скрытых резервов не хватило для победы.

Вы смотрели ту игру? Вот меня больше всего бесит… Ладно. Вот вы спрашиваете, отпустил ли я ту игру. Когда счёт был 4:0, что я сделал? Вратари, смена, вы игру смотрели? Я не помню, как когда-то играли «Динамо» и «Авангард». Они меняли вратаря во втором периоде? Они забивали гол при счёте 0:4? У них тренер брал тайм-аут, после которого мы вшестером играли во втором периоде и забили гол? Я отпустил эту игру или всё-таки боролся, старался? А потом, когда тут же пропустили одну, вторую, и на третий период выходишь 1:6… Ну да, всё понятно. У нас вот Самонов… Про него тоже, кстати, всякие гадости пишут, что он плохо играл. Он пришёл к нам травмированным, долго восстанавливался, потом набрал хорошую форму — болел. Потом ждали, когда он наберёт оптимальную форму. Буквально за 2-3 игры до плей-офф он вошёл в кондиции. Сейчас большая его заслуга в двух победах. Мы его поменяли, поставили Шугаева. Если вы смотрели, в пятом голе он лежал, ему было больно. Он был готов выйти на третий период, но доктор сказал, что у него и шея, и сотрясение. Выпускать холодного Самонова, который только от травмы отошёл? Я сразу решил, что будет играть Назаркин. Потому что какая разница, проиграть 1:10, 1:25? Это поражение, следующая игра начинается при счёте 0:0. Это элементарные вещи.

«Северсталь» тоже находит ключики к Шарыченкову? Наконец-то! Сегодня этот вратарь вытащил из пустых ворот два раза в третьем периоде! Кто пять раз в этом сезоне обыгрывал ЦСКА? Мы же не как в знаменитом матче в хоккей с мячом сами себе бегали (забивали), с ЦСКА играли? Они что, против нас проиграть, что ли, выходили? Они выходили обыграть нас. Да, были у них сложности какие-то, короткая предсезонка, в последней игре сезона можно свалить на недонастрой. Но они же не хотели проиграть! Мы в серии бьёмся, нормально играем. Да, 3:9 выбивается, но, если посмотреть, не всё так плачевно. Мы два гола в конце пропустили в пустые ворота. Но третий период мы, можно сказать, выиграли. 8 марта, был полный дворец, народ пришёл посмотреть. Можно было после 0:4 вату катать. Мы устроили шоу. С голами, народ остался, народу было интересно, сейчас это всё обсуждается. Что вам ещё надо?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.