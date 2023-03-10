С. Фёдоров — о вратарях: верно, много пропускаем. Проблему решим

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в пятом матче серии с «Северсталью» (4:3, 3-2).

«Это «Северсталь» хороша в атаке или у ЦСКА проблемы в обороне? И то, и другое, и третье, и четвёртое. Если бы мы играли намного более ответственно, думаю, вряд ли был бы какой-нибудь контест в плане игры в обороне. Наша команда имеет характер, имеет понимание, как играть, у нас опытные игроки. Но не скажу стопроцентный ответ на проблемы, которые мы проходим с высоко поднятой головой. Придётся посмотреть сегодняшнюю игру, оценить действия ребят. Для меня понятно, что это вообще неадекватная тема, особенно во время «пять на три». После этого не совсем правильная игра нашей команды.

С вратарями у нас ничего, проблему решим. Главное – войти во второй раунд. Верно, много пропускаем. Статистика – упорная вещь и вредная иногда», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.