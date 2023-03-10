«Колоссальной сложности порез». Ларионов прокомментировал жуткую травму Уракова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2) прокомментировал травму форварда команды Кирилла Уракова. Хоккеисту попали по лицу коньком, после чего нападающий ушёл в раздевалку.

«У Уракова колоссальной сложности порез, но пока не знаю степень травмы и то, сможет ли он выйти на лёд в следующей встрече», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).