Главный тренер «Торпедо» прокомментировал непростую победу в пятом матче серии с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2).

«Хочу поздравить команду с трудной и тяжёлой победой, была непростая игра. Вообще непростая серия. Колоссальная поддержка болельщиков гнала команду вперёд, в атаку. Коллектив «Динамо» даёт возможность играть нам в тот хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше.

В таких матчах хочется, чтобы количество переходило в качество. Но мы забываем, что эти мальчишки — они не роботы. Накапливается усталость. И они получают такую порцию усталости первый раз в жизни. Может быть, эта усталость и нехватка свежести и концентрации не даёт реализовать те комбинации, которые мы готовим и делаем в каждом матче.

Когда начинается овертайм — и это было сказано ребятам — это то, ради чего вы живёте, ради таких побед. Сворачиваться и бояться играть овертайм — это не даст ничего хорошего. В таких матчах всё равно берёшь риск и пытаешься найти счастье у ворот соперника», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.