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Расписание 11-го игрового дня плей-офф КХЛ

Расписание 11-го игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 11 марта, пройдут шестые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го игрового дня.

В 10:00 во Владивостоке начнётся встреча между местным «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда находится в шаге от вылета из плей-офф КХЛ — 2-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

В Нижнекамске состоится шестой матч татарстанского дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Казанская команда может обеспечить себе выход во второй раунд — 3-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань

В Минске местное «Динамо» вновь встретится со СКА. Матч начнётся в 17:10. Санкт-петербургские армейцы могут выйти в следующий раунд, они выигрывают в серии со счётом 3-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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