Расписание 11-го игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 11 марта, пройдут шестые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го игрового дня.

В 10:00 во Владивостоке начнётся встреча между местным «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда находится в шаге от вылета из плей-офф КХЛ — 2-3.

В Нижнекамске состоится шестой матч татарстанского дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Казанская команда может обеспечить себе выход во второй раунд — 3-2.

В Минске местное «Динамо» вновь встретится со СКА. Матч начнётся в 17:10. Санкт-петербургские армейцы могут выйти в следующий раунд, они выигрывают в серии со счётом 3-2.