«Я не генеральный менеджер». Овечкин — о перестройке в «Вашингтоне»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями после встречи с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. «Столичные» после ряда поражений устроили перестройку прямо в ходе сезона. Основные изменения коснулись команду перед дедлайном, когда за шесть дней «Вашингтон» обменял пять хоккеистов.
«Ты всегда думаешь: «Окей, какой следующий шаг? Кто будет в команде? Кого собираются обменять? Кого переподпишут?»
Но я не генеральный менеджер. Я не знаю, что они собираются делать (пожимает плечами). Сначала посмотрим, чем закончится наш сезон», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, «Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова, Гарнета Хэтэуэя, Ларса Эллера, Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона.
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