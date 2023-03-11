«Вашингтон» выпустил счётчик голов Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил счётчик голов российского нападающего Александра Овечкина, сообщается на официальном сайте клуба.

Счётчик стилизован под фигурку-болванчика.

Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

Отметим, что 22 марта «Вашингтон» перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» проведёт церемонию чествования Овечкина. Поводом стал выход российского нападающего «столичных» на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 37-летний капитан «Кэпиталз» в декабре 2022 года обошёл канадскую легенду Горди Хоу.

Напомним, Овечкин проводит 18-й сезон в НХЛ. За это время российский нападающий забросил 816 шайб. В нынешнем сезоне форвард обошёл Горди Хоу. Теперь Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 78 голов.