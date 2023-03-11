Онлайн-трансляция шестого матча серии первого раунда плей-офф «Адмирал» — «Салават»

Сегодня, 11 марта, во Владивостоке пройдёт шестой матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 10:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.
В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча, в которых поделили победы поровну, выиграв на родном льду. Кроме того, стоит отметить, что в первой встрече серии плей-офф принял участие нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с санкт-петербургским СКА в начале сентября 2022 года и больше участия в регулярном чемпионате КХЛ не принимал.
Первый матч закончился победой «Адмирала» со счётом 2:1 в овертайме. Во второй встрече уфимские хоккеисты взяли уверенный реванш со счётом 5:2. Третий матч остался за дальневосточной командой — 3:2 ОТ. В четвёртой встрече серии снова сильнее оказались игроки «Салавата Юлаева» — 1:0. В пятом матче «Адмирал» одержал победу со счётом 4:3 ОТ и вновь вышел вперёд в серии.
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