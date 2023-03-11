Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Мерзликин улетел в Латвию из-за болезни бабушки, «Коламбус» вызвал Тарасова с АХЛ

Вратарь Мерзликин улетел в Латвию из-за болезни бабушки, «Коламбус» вызвал Тарасова с АХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин покинул расположение клуба и улетел в Латвию из-за тяжёлой болезни своей бабушки, сообщает Daily Faceoff. Сообщается, что клуб вызвал с АХЛ российского голкипера Даниила Тарасова.

Мерзликин принял участие в пяти последних матчах «Коламбуса». В текущем сезоне латвийский голкипер показывает худшую для себя статистику за всё время выступления в НХЛ. 28-летний вратарь одержал лишь семь побед в 26 матчах с процентом отражённых бросков 88%. Вратарь в межсезонье подписал новый пятилетний контракт с клубом на $ 27 млн.

Тарасов в текущем сезоне НХЛ провёл за «Коламбус» 12 матчей, в которых одержал лишь две победы, отражая 90,8% бросков по своим воротам. Отметим, что «Коламбус» в текущем сезоне является худшей командой по набранным очкам в НХЛ.

Новость по теме
Жена вратаря «Коламбуса» опасается за безопасность семьи из-за травли фанатов в соцсетях
Новость по теме
В «Коламбусе» объяснили, почему делают ставку на россиянина Тарасова, а не на Мерзликина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023