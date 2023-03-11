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Защитник «Салавата» Панин стал 7-м игроком в истории КХЛ, сыгравшим 150 матчей в плей-офф

Защитник «Салавата» Панин стал 7-м игроком в истории КХЛ, сыгравшим 150 матчей в плей-офф
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин стал седьмым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 150 и более матчей в розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги. В эти минуты защитник проводит шестой матч серии с «Адмиралом» во Владивостоке. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу уфимцев.

Первая семёрка лидеров по матчам в плей-офф КХЛ выглядит следующим образом:

1. Евгений Бирюков – 178.
2. Илья Каблуков – 165.
3. Александр Попов – 162.
4. Сергей Мозякин – 157.
5. Данис Зарипов – 154.
6. Василий Кошечкин – 153.
7. Григорий Панин – 150.

За 150 матчей в плей-офф КХЛ Панин набрал 33 очка — забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности защитника составил «+23».

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