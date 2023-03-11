Защитник «Салавата» Панин стал 7-м игроком в истории КХЛ, сыгравшим 150 матчей в плей-офф

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин стал седьмым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 150 и более матчей в розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба лиги. В эти минуты защитник проводит шестой матч серии с «Адмиралом» во Владивостоке. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу уфимцев.

Первая семёрка лидеров по матчам в плей-офф КХЛ выглядит следующим образом:

1. Евгений Бирюков – 178.

2. Илья Каблуков – 165.

3. Александр Попов – 162.

4. Сергей Мозякин – 157.

5. Данис Зарипов – 154.

6. Василий Кошечкин – 153.

7. Григорий Панин – 150.

За 150 матчей в плей-офф КХЛ Панин набрал 33 очка — забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности защитника составил «+23».