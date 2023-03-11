Нападающий «Металлурга» — о 2-3 в серии с «Автомобилистом»: будем бороться до конца

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв после поражения в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:6, 2-3 в серии) прокомментировал ход матча. Магнитогорский клуб к середине второго периода уступал со счётом 0:5, но смог забрсоить три шайбы ещё до перерыва на третий период.
«Не пошла игра в начале так, как хотелось бы. Всё-таки счёт 0:5, потом три гола забили. У нас был переломный момент, но в третьем периоде они успокоили игру и довели дело до победы. Но ничего, мы никуда не денемся. Будем дальше бороться до конца.
Эмоционально отреагировал на свою шайбу? Ну да, я просто понимал, что первую уже забили, от второй уже какая-то эмоция появилась, а от третьей – тем более. Дело до конца не довели, но далеко не всё потеряно», – цитирует Коростелёва Metaratings.ru.
Шестой матч серии состоится завтра, 12 марта, в Магнитогорске.
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